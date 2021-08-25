В Татарстане сегодня выявлено 45 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане сегодня выявлено 45 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 168 заболевших, сообщили в федеральном оперштабе.
Выздоровело за сутки 53 человека. Всего переболели 22 107 человек.
Умерли от коронавируса в республике 672 человека, из которых трое — за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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