Новости общества

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сегодня выявлено 45 новых заболевших коронавирусом

11:42, 25.08.2021
В Татарстане сегодня выявлено 45 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня выявлено 45 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике выявлено 25 168 заболевших, сообщили в федеральном оперштабе.

Выздоровело за сутки 53 человека. Всего переболели 22 107 человек.

Умерли от коронавируса в республике 672 человека, из которых трое — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также