Главное о коронавирусе на 25 августа: 111 млрд на лечение россиян от COVID-19, больше 5 млрд прививок в мире
В Татарстане с COVID-19 начали госпитализировать новорожденных и подростков
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. От инфекции скончались женщины 1942, 1957 и 1962 года рождения. За весь период пандемии в республике от коронавируса умерли 672 татарстанца.
- В Детской республиканской клинической больнице Татарстана сейчас на лечении с COVID-19 находятся 38 детей. Большинство из них — новорожденные до года и подростки в возрасте 13-14 лет.
Лечение россиян от COVID-19 обойдется государству в 111 млрд рублей
- Центр им. Чумакова планирует модифицировать «КовиВак» под новые штаммы коронавируса. Также, по словам главы центра Айдара Ишмухаметова, в сентябре ученые планируют получить разрешение на проведение третьей стадии клинических испытаний вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет.
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) назвал стоимость лечения россиян от коронавируса для государства во второй половине 2021 года — 111 миллиардов рублей. Расчеты производились исходя из того, что во втором полугодии коронавирусом могут заразиться около 3,9 миллиона человек. При этом стационарная медицинская помощь может потребоваться только 20 % всех заболевших или 784 тысячам человек.
- В Мордовии с сентября планируют организовать вакцинацию от коронавируса студентов, в том числе и из других стран. Вузы начнут обучение в очном формате, рассказал врио главы Мордовии Артем Здунов.
- Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко заявил, что пока уровень коллективного иммунитета недостаточен. По его мнению, кампания по вакцинации от коронавируса не должна сопровождаться принуждением к прививке, это дискредитирует саму идею вакцинации. Проценко добавил, что России нужно не только технологии, которые позволяют быстро создавать вакцины против коронавируса, но и «серьезная просветительская работа с использованием федеральных телеканалов».
- В Крыму не намерены вводить новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, заявили глава республики Сергей Аксенов. Ситуация в регионе с вирусом стабилизировалась.
- Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное для учителей ношение масок на уроках и в школах. Ношение средств индивидуальной защиты предлагается сделать для педагогов рекомендательной мерой. В столице от коронавируса уже привилось большинство педагогов — больше 80%.
- Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что исследование о выделении «универсального антитела» — спорное. По его словам, это противоречит человеческой эволюции, потому что человек, встречаясь с новой опасной инфекцией, реагирует своим иммунитетом, индивидуальным или популяционным, на конкретный вирус и микроб.
- В Санкт-Петербурге доступ зрителей на спортивные мероприятия возобновляется с 27 августа. Организаторы при этом обязаны обеспечить соблюдение мер безопасности, спортсмены, тренеры и судьи должны предоставлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.
- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выразил мнение, что популяционные последствия эпидемий гриппа серьезнее, чем последствия коронавируса. Это связано с тем, что заболеваемости гриппов в равной мере подвержены все возрастные группы.
- Также Онищенко предостерег россиян от поездок в Турцию из-за почти двукратного роста вероятности заражения коронавирусом. Он добавил, что новый подъем заболеваемости может прийти с началом учебного года и постепенным возвращением россиян из отдыха.
- В команде Паралимпийского комитета России (ПКР) на Играх в Токио не выявили новых случаев коронавируса. 22 августа тесты на коронавирус тренера и врача команды ПКР дали положительный результат.
Непривитые от коронавируса в США попадают с COVID-19 в больницы чаще
В мире коронавирусом нового типа на 11:20 (мск) заразились 213 232 235 человек, 4 452 826 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (38 075 085). На второй строчке — Индия (32 512 366), на третьей — Бразилия ( 20 614 866), на четвертой — Франция (6 734 077), на пятой — Россия (6 690 633, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (630 816). За ними следуют Бразилия (575 742), Индия (435 758), Мексика (254 466), Перу (197 944) и Россия (174 542, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал «ужасно несправедливым» распределение вакцин от коронавируса в мире. Разработка и одобрение нескольких безопасных и эффективных вакцин в рекордное время дали миру реальную надежду на то, что пандемия будет взята над контроль, но сейчас сделано около 4,8 млрд прививок от коронавируса, и из только 87 млн, или менее 2% от общего числа, приходится на африканский регион.
- По подсчетам ТАСС, в мире сделали уже больше 5 млрд прививок от коронавируса. Около половины из этого числа приходится на Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд). В России первый компонент получили больше 40 млн человек — 28% всего населения страны и 35% ее взрослых жителей.
- Министерство здравоохранения Аргентины рассматривает возможность участия в клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» среди подростков. Также специалисты страны изучают комбинации препаратов.
- В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснил, что не прошедшие вакцинацию от коронавируса люди в стране в 29 раз чаще оказываются в больнице по сравнению с привитыми. Из числа полностью вакцинированных лиц с COVID-19 госпитализировали 3,2% пациентов, поместили в отделение интенсивной терапии 0,5% и еще 0,2% потребовалась искусственная вентиляции легких. В то время, как среди частично вакцинированных лиц это соотношение составило 6,2%, 1,0% и 0,3% соответственно. Среди непривитых цифры госпитализированных достигли 7,6%, переведенных в реанимацию — 1,5% и подключенных к ИВЛ — 0,5%.
- Власти Индонезии одобрили экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этой стране также используются китайские Sinovac (CoronaVac) и Sinopharm, Bio Farma Covid-19 (производящийся в Индонезии по китайской лицензии препарат), вакцины от AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
- Специалисты из австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) разработали инструмент для прогнозирования числа заболевших COVID-19 на авиарейсах. При создании такой системы ученые использовали свой инструмент для моделирования ситуации в Австралии по двум разным сценариям: в первом границы страны были полностью открыты, а в другом — закрыты, в соответствии с реальными ограничениями.
- В Швеции Управление медицинских препаратов получило 68 тысяч заявлений о побочных реакциях при вакцинации против коронавируса. Десятую часть жалоб уже рассмотрели. В 280 случаях у специалистов появились подозрения о связи между прививкой и смертью привитого. По последним данным, в Швеции 6 640 460 человек (81,1% населения старше 18 лет) получили первую дозу препарата против COVID-19, еще 5 320 342 (65%) привиты полностью.
- Разведывательные службы США не смогли прийти к выводу о том, возник коронавирус естественным путем или же его изобрели в лаборатории, пишет газета The Washington Post. Свой доклад они уже представили президенту США Джо Байдену, рассекреченную версию должны представить общественности через несколько дней.
- В Греции объявили об ужесточении мер в отношении невакцинированных жителей. Непривитые работники государственного и частного секторов будут обязаны сдавать каждую неделю по 1-2 теста на коронавирус и оплачивать их из собственных средств. Мера начнет действовать с 13 сентября и продлится до 31 марта 2022 года.
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