В Марий Эл локализовали лесной пожар

Лесной пожар в Марий Эл удалось локализовать на всей площади, активное горение ликвидировано на площади 27 га. Об этом сообщает ГУ МЧС республики.

Работы по ликвидации горения ведутся на 5 участках: поселок Сосновый Бор, деревня Студенка, озеро Шап, озеро Щучье, район реки Чернушка. Проводится окарауливание, проливка торфяников и опашка по границам заболоченных участков.



Фото: 12.mchs.gov.ru

Сегодня, 25 августа, к тушению пожаров планируется привлечь четыре вертолета: 2 от МЧС и 2 от Минобороны. Также к работам привлекут 544 человека и 105 единиц техники, из них от МЧС 197 человек, 28 единиц техники.

Ранее глава республики Марий Эл Александр Евстифеев поставил задачу решить проблему с лесными пожарами в регионе к 1 сентября. В республике леса горят с прошлой недели. Режим ЧС ввели в двух районах Марий Эл.



Татьяна Леухина