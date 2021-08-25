Глава РМЭ поставил задачу потушить лесные пожары к 1 сентября

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев поставил задачу решить проблему с лесными пожарами в регионе к 1 сентября. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками Марийской базы авиационной охраны лесов, представителями резерва федеральной авиалесохраны, волонтерами и сотрудниками Минприроды республики.

Фото: mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл поблагодарил каждого, кто присоединился к тушению пожаров в лесах. Он заявил, что все задействованные удовлетворены результатом. Вчера вечером на месте пошел дождь.

«Сейчас у нас нет ни малейшего сомнения, что пожар приостановлен и локализован. Окарауливание здесь остается. Несмотря на дождь, завтра продолжаем работать, проливать водой. Мы не снижаем объемы работ, чтобы не было поворота в сторону разрастания пожара. К 1 сентября наша задача — эту проблему снять окончательно», — сказал Александр Евстифеев.

В Марий Эл горят леса с прошлой недели. В двух районах республики введен режим ЧС. Пожар тушат тысячи человек, к тушению огня привлечены военные, МЧС и сотни добровольцев.





Ольга Плешкова