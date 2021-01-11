Правительство утвердило ставку в 7% по льготным кредитам для МСП и самозанятых

Фото: Максим Платонов

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых до 7% годовых. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — цитирует ТАСС Мишустина.

Глава Кабмина также заявил, что ставка по кредитам для застройщиков, с опережением возводящих соцобъекты, составит 3% годовых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Мишустин сообщил, что за последние два года государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса в России порядка 600 млрд рублей.



Татьяна Демина