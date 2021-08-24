Вакцину от COVID-19 «КовиВак» модифицируют под новые штаммы
Центр им. Чумакова планирует модифицировать «Ковивак» под новые штаммы коронавируса. Об этом заявил глава центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, пишет ТАСС.
В начале июля он заявлял, что препарат эффективен против «дельта»-штамма COVID-19.
На прошлой неделе Центр имени Гамалеи Минздрава России разработал вакцину от коронавируса «Спутник V», модернизировав ее специально под штамм «дельта». Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал, что ученые уже подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса.
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