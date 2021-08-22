Центр Гамалеи подготовил заготовки для обновления «Спутника V»

В Центре им. Гамалеи ученые подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Ученые готовы изменить вакцину, но пока этого не требуется, сообщил Гинзбург.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (менять вакцину), то мы к этому готовы. Хотя сейчас «Спутник» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — передает его слова ТАСС.

Ранее Гинзбург сообщал, что в Центре имени Гамалеи Минздрава России разработали вакцину от коронавируса «Спутник V», модернизировав ее специально по штамм «дельта».

Ольга Плешкова