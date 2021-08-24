КАМАЗ выкупил земли у некогда крупнейшего перевозчика Челнов за 68 миллионов рублей

Один участок по кадастру стоит в два раза больше, чем все купленные земли

Как стало известно «Реальному времени», ПАО «КАМАЗ» купило земли у некогда крупнейшего перевозчика Набережных Челнов МУП «Электротранспорт», в том числе участок площадью 58,9 тыс. квадратных метров под склад. Начальная цена имущественного комплекса составляла 70,3 миллиона, и он достался челнинскому автогиганту — с небольшой, но все же скидкой — за 68,9 млн рублей.

В список купленного КАМАЗом имущества входят два склада (площадь составляет 4,4 тыс. кв. м и 2,5 тыс. кв. м), столярная мастерская площадью (82,3 кв. м), бетонная площадка (26,3 кв. м), тентовый ангар (435 кв. м) и административно-бытовой корпус площадью 1,3 тыс. кв. м. Причем в состав последнего входит ограждение складов, подстанция, контрольно-пропускной пункт, шлагбаум, ворота и совсем уж необычные лоты — девять берез, семь тополей, три клена, проектная документация автомойки в количестве шести штук и пожарной сигнализации в количестве трех штук, три плана эвакуации и т.д.

И тут же стоит отметить, что кадастровая стоимость самого крупного из участков площадью 58,9 тыс. квадратных метров под склад, а она составляет 127,9 млн рублей, в два раза превышает итоговую стоимость всех купленных КАМАЗом площадей.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу КАМАЗа по поводу того, как компания собирается использовать указанные участки. На момент публикации материала ответ не был получен.



«Электротранспорту» на тех же торгах удалось продать несколько машин и автобусов. Так, автомобиль Daewoo Nexia за 34,5 тысячи и ВАЗ-2110 за 38 тысяч приобрели жители Башкирии, грузовой фургон КАМАЗ 54112А за 120 тысяч купил житель Мордовии. Еще два автобуса НЕФАЗ 5299-30-33 на торгах отхватило ООО «ПАТП НЧ» депутата гордумы Челнов, Николая Тятюшкина. Его ООО «Пассажирские перевозки», где он тоже является гендиректором и совладельцем, осуществляет большинство пассажирских перевозок в Челнах как раз вместо «Электротранспорта».

«Электротранспорту» на тех же торгах удалось продать несколько машин и автобусов. Фото: avtobuspaz3205.ru

Коллапс с автобусами в Челнах

Некогда в ведении «Электротранспорта» была большая часть городских маршрутов общественного транспорта. Ситуация изменилась после затяжного конфликта с КАМАЗом из-за лизинговых автобусов — автогигант обвинил город в невыплате лизинговых платежей, и в дальнейшем АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» через суд забрало у «Электротранспорта» 190 автобусов большой вместимости.

Ситуация с автобусами привела к значительным затруднениям в транспортной системе в прошлом году. Их заменили маршрутки «Пассажирских перевозок» Тятюшкина. Жители неоднократно жаловались на то, что в маршрутки невозможно влезть, а к их дверям выстраиваются очереди. Проблему решили только в этом году — в конце марта на городские маршруты в Челнах вышли московские ЛИАЗы, которые на безвозмездной основе переданы городу по договоренности мэра Наиля Магдеева с правительством Москвы. В начале апреля Магдеев анонсировал переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости на городских маршрутах.

В июле власти Челнов объявляли, что закупят 21 автобус большой вместимости за 234 млн рублей. И победителем тендера, внезапно для многих, стал рассорившийся с «Электротранспортом» КАМАЗ. Компания поставит в Набережные Челны автобусы модели НЕФАЗ-5299-40-52, которые ездят в Москве и в Казани.

В конце марта на городские маршруты в Челнах вышли московские ЛИАЗы. Фото: nabchelny.ru

КАМАЗ — крупнейший кредитор

Как уже было сказано выше, проблемы «Электротранспорта» начались как раз после скандала с КАМАЗом. Предприятие не раз пыталось отбиться от банкротных исков, но в итоге не вышло — Арбитражный суд признал его банкротом в феврале этого года и открыл конкурсное производство.

Убыток МУП за прошлый год составил 888 миллионов рублей при выручке в 10,1 миллиона. Чистые активы и вовсе составляли минус 1,1 миллиарда рублей.

На данный момент в список кредиторов «Электротранспорта» вошли порядка 25 компаний и физлиц. Самые крупные требования, конечно, у компаний КАМАЗа: МУП должно 637 миллионов лизинговой компании «КАМАЗ» и 25,5 млн — ООО «Автозапчасть «КАМАЗ».

Дарья Пинегина