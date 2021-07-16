Власти Челнов закупят 21 автобус большой вместимости за 234 млн рублей

Власти Набережных Челнов закупят 21 автобус большой вместимости. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Стоимость контракта — более 234,4 млн рублей. Финансируется закупка из бюджета города.

Подрядчику необходимо поставить автобусы пассажировместимостью не менее 108 человек марки «НЕФАЗ» или любой другой. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 сентября текущего года.

Фото: nabchelny.ru

1 июля мэр Челнов Наиль Магдеев заявлял, что власти города интересует сотрудничество с НЕФАЗом как с дочерним предприятием КАМАЗа. Тогда он объявил о возможности приобрести через аукцион на 234 млн новые автобусы.



В конце июня первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев сообщал, что в Набережные Челны доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ.



Татьяна Леухина