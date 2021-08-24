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В Казани отреставрируют здания Богородицкого монастыря за 14,7 млн рублей

11:15, 24.08.2021 1
В Казани отреставрируют здания Богородицкого монастыря за 14,7 млн рублей
Фото: kazan-obitel.ru

В Казани отреставрируют здания Богородицкого монастыря. Соответствующий тендер разместил на сайте госзакупок «Главстрой РТ».

Согласно техническому заданию, на приведение в нормативное состояние зданий Софийской церкви, настоятельского корпуса и других с благоустройством территории выделят 14,7 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2021 года.

В июле в столице Татарстана воссоздали собор Казанской иконы Божией Матери. В это же время патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой восстановить комплекс Богородицкого монастыря.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:04
    нужно содержать в порядке монастырь и не ждать, пока разваливаться начнет
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