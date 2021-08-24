В Набережных Челнах онкологи чаще всего выявляют рак кожи

В Набережных Челнах онкологи чаще всего выявляют рак кожи, молочных желез и колоректальный рак. При этом лидером по смертности стал рак легких, сообщил на итоговом медсовете глава онкодиспансера Алмаз Хазиев.

Уровень смертности от новообразований в Набережных Челнах снизился на 2,4% по сравнению с 2020 годом. По словам Хазиева, это ниже индикативного показателя. Однако по сравнению с прошлым первым полугодием умирать стали больше люди трудоспособного возраста. Врачи связывают эту ситуацию с локдауном 2020 года, пишет Chelny-biz.ru.



Ранее главврач набережночелнинской БСМП Марат Мухамадеев заявил, что город нуждается в кардиологическом диспансере. С просьбой о строительстве медучреждения к мэру Челнов ранее обращалась и главный кардиолог автограда Наиля Станиченко.