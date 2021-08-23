Главврач челнинской БСМП заявил, что город нуждается в кардиологическом диспансере

Фото: Максим Платонов

Главврач набережночелнинской БСМП Марат Мухамадеев заявил, что город нуждается в кардиологическом диспансере. С просьбой о строительстве медучреждения в мэру Челнов ранее обращалась и главный кардиолог автограда Наиля Станиченко.

По словам Мухамадеева, строительство кардиологического диспансера обеспечит город мощным кластером по контролю над главными причинами смертности населения — болезнями системы кровообращения. Среди них врач также назвал онкологию, травмы и отравления.

Мухамадеев напомнил, что проект медучреждения показывали министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, когда он посещал Набережные Челны. Депутат Госдумы РФ Альфия Когогина заявила, что работа в этом направлении ведется. Она также напомнила, что в Челнах большие задачи стоят строительству нового корпуса горбольницы №5, пишет Сhelny-biz.ru.

Напомним, в Татарстане на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медицинских учреждений из бюджета направят более 7,7 млрд рублей. Еще за 1,7 млрд рублей капитально отремонтируют 25 стационаров больниц, в 18 из них строительно-монтажные работы уже ведутся, для остальных готовят проектно-сметную документацию.

Татьяна Демина