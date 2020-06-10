В Казани за стрельбу в воздух арестован экс-сотрудник прокуратуры

Фото: «Реальное время» (из архива)

Пятью сутками административного ареста наказал сегодня Приволжский райсуд Казани Андрея Балеева, бывшего помощника прокурора Советского района Казани. Он признан виновным в хулиганстве со стрельбой в нетрезвом состоянии.



Факт привлечения стрелка к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Реальному времени» подтвердили в УВД Казани и районном суде.

Накануне вечером Балеев был задержан судебным приставом, который отреагировал на звуки выстрелов в окрестностях суда. У задержанного изъят пневматический пистолет.

Ранее на территории суда в течение недели находили мертвых птиц. Впрочем, в протоколе птицы не фигурируют.