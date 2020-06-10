В Казани за стрельбу в воздух арестован экс-сотрудник прокуратуры
Пятью сутками административного ареста наказал сегодня Приволжский райсуд Казани Андрея Балеева, бывшего помощника прокурора Советского района Казани. Он признан виновным в хулиганстве со стрельбой в нетрезвом состоянии.
Факт привлечения стрелка к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Реальному времени» подтвердили в УВД Казани и районном суде.
Накануне вечером Балеев был задержан судебным приставом, который отреагировал на звуки выстрелов в окрестностях суда. У задержанного изъят пневматический пистолет.
Ранее на территории суда в течение недели находили мертвых птиц. Впрочем, в протоколе птицы не фигурируют.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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