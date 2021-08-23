В Казани возбудили дело об афере со званием «мастер спорта РФ»

По данным источников «Реального времени», полиция Казани возбудила уголовное дело о мошенничестве с получением надбавок к зарплате за звание «мастер спорта России». В преступлении подозревают «неустановленного» тренера спортшколы олимпийского резерва «Батыр».



Напомним, 4 августа министр спорта РФ Олег Матыцин издал приказ о лишении казанского тренера по дзюдо Артура Серазетдинова титула мастера спорта по дзюдо. По данным министерства и прокуратуры, звание это тренер получил в 2015-м, представив недостоверный документ о победе на межрегиональном турнире в Карачаево-Черкесии.

16 августа «Реальное время» обнародовало текст министерского приказа по Серазетдинову, а 19-го в отделе полиции «Московский» возбудили дело по признакам мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием (ч.1 ст. 159 УК РФ) пока в отношении неустановленного лица из числа тренеров «Батыра», которое, используя недостоверные сведения, завладело средствами бюджета на 10,5 тысячи рублей. По версии дознания, эти средства выплачивались с января по август 2021 года в качестве дополнительных надбавок за мастерство.

Ч.1 ст.159 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее тренер Серазетдинов претензии в части получения титула не признавал.