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Путин заявил, что необходимо выстроить систему поддержки семей с детьми

19:59, 22.08.2021
Путин заявил, что необходимо выстроить систему поддержки семей с детьми
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый состав Госдумы должен усовершенствовать действующую систему поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».

По его мнению, система поддержки семей должна быть выстроена до достижения детьми 16 или 18 лет, приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: kremlin.ru

«Надо внимательно будет все это проанализировать, денежки посчитать», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что банки должны вернуть списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство выделило гражданам в качестве поддержки. Он призвал партийцев подумать о принятии необходимого нормативного акта, когда соберется новый состав Госдумы. Также сегодня российский лидер выступил с инициативой выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам — по 10 тысяч.

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