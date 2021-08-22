Путин заявил, что необходимо выстроить систему поддержки семей с детьми
Новый состав Госдумы должен усовершенствовать действующую систему поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия».
По его мнению, система поддержки семей должна быть выстроена до достижения детьми 16 или 18 лет, приводит «Интерфакс» его слова.
«Надо внимательно будет все это проанализировать, денежки посчитать», — добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что банки должны вернуть списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство выделило гражданам в качестве поддержки. Он призвал партийцев подумать о принятии необходимого нормативного акта, когда соберется новый состав Госдумы. Также сегодня российский лидер выступил с инициативой выплатить военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам — по 10 тысяч.
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