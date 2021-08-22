Путин: банки должны вернуть списанные за долги со счетов средства поддержки

Банки должны вернуть списанные в счет погашения кредитов средства, которые государство выделило гражданам в качестве поддержки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».

Социальные выплаты, особенно связанные с подготовкой к школе, должны быть защищены. Если кредитные организации списывают их автоматически, деньги следует вернуть.

Путин призвал единороссов подумать о принятии необходимого нормативного акта, когда соберется новый состав Госдумы.

— И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общие правило «закон обратной силы не имеет», - приводит ТАСС слова президента.

По данным Минтруда России на 13 августа, единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тысяч рублей перечислили родителям 19,4 млн детей.



«Реальное время» ранее подсчитало, что базовый набор первоклассника, в который входят школьная форма, рюкзак и канцелярские товары, подорожал в этом году почти на 50%. Это сопоставимо с «путинской» выплатой на школьника в 10 тысяч рублей. Подробности — в материале интернет-газеты.

