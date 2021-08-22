В Нижнекамске волонтеры принесли в приюты животных 250 кг корма

В Нижнекамске в преддверии Международного дня защиты бездомных животных прошла благотворительная акция, в рамках которой активисты собирали корм для зверей. Волонтеры собрали 250 кг корма, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: e-nkama.ru

Неравнодушные нижнекамцы приносили лакомства для зверей и другие необходимые вещи для ухода за животными. К акции присоединились и волонтёры благотворительной организации онкоприболевших пациентов «Без бергэ». Они посетили приют «Хвостики», в котором обитают 40 собак и 83 кошки.

В марте власти Нижнекамска оказали помощь приюту животных, в котором обвалилась крыша. А в начале весны татарстанцы собрали 500 тысяч рублей для приюта «Хвостикам нужен дом» в селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана, в котором произошел пожар. В результате инцидента погибли более 40 кошек и одна собака.

