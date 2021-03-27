В Нижнекамском районе власти окажут помощь приюту, где обвалилась крыша

В приюте для бездомных животных «Дорога домой» в селе Большое Афанасово Нижнекамского района заменят поврежденную кровлю. Об этом заявил заместитель главы Нижнекамского района Тимур Гареев.

На этой неделе, 24 марта, в приюте с крыши сорвалась глыба льда и разломала домик. В нем лечили и вакцинировали собак. Также в домике грелись волонтеры, хранились медикаменты и мясо в холодильниках. В результате инцидента никто не пострадал, все животные здоровы, добавил Гареев.

В начале марта татарстанцы собрали 500 тысяч рублей для приюта «Хвостикам нужен дом» в селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана, в котором произошел пожар. В результате инцидента погибли более 40 кошек и одна собака.

