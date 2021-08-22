Меркель назвала условие для введения санкций против «Северного потока — 2»

Санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» могут ввести в том случае, если Москва решит использовать его «в качестве оружия». Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Берлин понимает опасения Киева, связанные с проектом, и относится к ним очень серьезно, пишет «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

В пятницу США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», суден «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», связанных со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Незадолго до этого американские власти анонсировали санкции против двух российских граждан и одного судна.



Ранее в воскресенье стало известно, что судно «Фортуна», покинувшее датские воды, продолжит укладку труб «Северного потока — 2» в водах Германии и завершит работы до 12 сентября.

