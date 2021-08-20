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США ввели санкции против двух компаний и суден «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета»

20:59, 20.08.2021
США ввели санкции против двух компаний и суден «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета»
Фото: скриншот / nord-stream2

США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», суден «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», связанных со строительством трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Незадолго до этого американские власти анонсировали санкции против двух российских граждан и одного судна, причастных к «Северному потоку — 2». Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ограничения планируют установить в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA).

Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. «Пятнадцать километров осталось по морю, все», — заявил он.

Татьяна Демина
БизнесПромышленность
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