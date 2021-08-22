Укладку труб «Северного потока-2» в водах Германии завершат в сентябре

Фото: скриншот / nord-stream2

Судно «Фортуна», покинувшее датские воды, продолжит укладку труб «Северного потока — 2" в водах Германии и завершит работы до 12 сентября. Это следует из соответствующих извещений мореплавателям, опубликованных профильными германскими службами.

Судно будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13-14 километров, пишет «РИА Новости».

Фото: gazprom.ru

Сегодня стало известно, что в исключительный экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока-2». Российское трубоукладочное судно Fortuna сегодня пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.



В пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. По его данным, по морю осталось проложить пятнадцать километров труб.



Татьяна Леухина