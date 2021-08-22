В экономической зоне Дании завершилась укладка «Северного потока — 2»

В исключительный экономической зоне Дании завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока-2». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные позиционирования морских судов.

Российское трубоукладочное судно Fortuna сегодня пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. В проектной компании Nord Stream 2 AG пока не прокомментировали эту информацию.

В конце июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что на сегодняшний день «Северный поток — 2» завершен на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода. Работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. В июле в Министерстве экономики Германии рассказали о выдаче всех разрешений, необходимых для строительства газопровода.

