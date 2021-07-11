Работы по «Северному потоку — 2» намерены завершить в конце лета
Работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. На сегодняшний день трубопровод построен на 98%.
Запустить «Северный поток — 2» намерены уже в этом году, сообщил глава оператора строительства трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, Маттиас Варниг. Он считает, что транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей его поставок в Европу и после 2024 года, пишет ТАСС.
В начале июня стало известно, что Nord Stream 2 AG соединил воедино все части первой нитки газопровода и технически завершил его строительство. Трубоукладку закончили 4 июня. 11 июня рабочие планировали приступить к пусконаладочным работам по заполнению газопровода газом.
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