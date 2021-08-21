В ЦИК Татарстана рассказали о запуске электронного голосования

Вопрос перехода Татарстана на онлайн-голосование находится в поле зрения ЦИК республики. Но пока есть определенные трудности, как технические, так и связанные с человеческим фактором, заявил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на встрече с участниками избирательной кампании-2021 в Нижнекамске.

— Я абсолютно уверен, что за этим будущее. Но только 2% жителей республики приняли участие в федеральном эксперименте по онлайн-голосованию. Из этих двух процентов, прошедших процедуру регистрации на электронном портале, только 61% приняли участие в голосовании. При этом по России этот показатель — 50%.

Сейчас тормозит внедрение электронного голосования недостаточное понимание у населения этого процесса. На сегодняшний день полный переход на него, несмотря на видимое удобство, не рассматривается в принципе. Онлайн-голосование может применяться как дополнительная опция к традиционной форме выборов, добавил Кондратьев.



В мае зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в Татарстане не будет онлайн-голосования на выборах в 2021 году. Дистанционное электронное голосование на этих выборах пройдет в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.