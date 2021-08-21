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В Татарстане еще 53 человека заболели коронавирусом

11:13, 21.08.2021
В Татарстане еще 53 человека заболели коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки выявили 53 новых случая COVID-19. Всего на 21 августа в республике зарегистрировано 24 978 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за весь период 21 995 человека, в том числе 32 — за минувшие сутки. Умерли 664 человека, из них четверо — за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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