В Татарстане еще 53 человека заболели коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 53 новых случая COVID-19. Всего на 21 августа в республике зарегистрировано 24 978 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели за весь период 21 995 человека, в том числе 32 — за минувшие сутки. Умерли 664 человека, из них четверо — за последние сутки.



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Ольга Плешкова