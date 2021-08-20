Путин о строительстве «Северного потока — 2»: «Пятнадцать километров осталось по морю, все»

Президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению. «Пятнадцать километров осталось по морю, все», — заявил он.

Маршрут транспортировки газа в Европу по «Северному потоку — 2» короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, обратил внимание глава государства. Помимо этого, проект позволяет сократить выбросы при транспортировке российского газа в 5 раз.

— Это современная, экологически чистая система, это не пустые слова, — цитирует Путина ТАСС.

Фото: скриншот / nord-stream2

Напомним, 28 июля сообщалось, что «Северный поток — 2» завершен на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода.

11 июля сообщалось, что работы по «Северному потоку — 2» планируется завершить в конце августа 2021 года. На тот момент он был готов на 98%. Также в первой половине месяца в Министерстве экономики Германии рассказали о выдаче всех разрешений, необходимых для строительства «Северного потока — 2».

Татьяна Демина