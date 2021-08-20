В Турции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране введут обязательные ПЦР-тесты для посещения концертов и кинотеатров — мера коснется непривитых граждан, пишет РБК.

«Мы попросим непривитых студентов и сотрудников университетов регулярно сдавать ПЦР-тесты. Мы также введем обязательное тестирование для перелетов, междугородних поездок, а также для входа в кинотеатры и на концерты», — сказал Эрдоган.



Фото: Максим Платонов

По словам президента, с началом учебного года 6 сентября непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.

В начале августа в Турции суточный прирост выявленных случаев COVID-19 достиг 27 356. Это был максимальный показатель с 4 мая. За сутки скончались 128 человек. В Турции максимальный показатель заболеваемости был достигнут 16 апреля. Тогда в стране выявили 63 082 случая.



Алексей Нечаев