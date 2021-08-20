Советником гендиректора КАМАЗа назначен экс-глава ФСБ Набережных Челнов
Советником генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина стал экс-глава Управления ФСБ по РТ Набережных Челнов Сирень Галиакберов. Об этом сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы предприятия.
Галиакберов возглавлял городскую службу ФСБ с апреля 2006 года. О том, что он уходит в отставку стало известно в июне этого года.
Новым руководителем службы ФСБ Набережных Челнов вместо Галиакберова стал полковник Валерий Карягин.
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