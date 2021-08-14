СМИ: начальником службы УФСБ по РТ в Набережных Челнах станет полковник Валерий Карягин

Начальником службы Управления Федеральной службы безопасности по РТ в Набережных Челнах станет полковник Валерий Карягин. В этом году он закончил Академию ФСБ, пишут «Челнинские известия» со ссылкой на собственный источник.

По некоторой информации он уже прибыл в город.

Напомним, в июне СМИ сообщили об отставке начальника УФСБ РФ по Татарстану в Набережных Челнах. Ведомство с 2006 года возглавлял Сирень Галиакберов — в этом году он вышел на пенсию.



Татьяна Демина