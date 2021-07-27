Суммарный доход самозанятых в Татарстане составил 27,1 млрд рублей — много это или мало?

С начала действия специального налогового режима суммарный доход самозанятых в Татарстане превысил 27,1 млрд рублей. За то же время они заплатили свыше 850,9 млн рублей налогов, подсчитали в Минэкономики РТ.

Количество самозанятых в республике с начала года выросло на 30 тысяч и на сегодня составляет 134,5 тысячи человек. Они участвуют в специализированных ярмарках, форумах и обучающих вебинарах. На первых порах им готовы предоставить финансовую поддержку до 100 тысяч рублей.

В этом году татарстанские самозанятые получили на развитие бизнеса 44 микрозайма на 6,3 млн рублей. Средства направили на закупку оборудования, сырья и товаров, стройматериалов, спецтехники. Чаще всего, используя эти кредиты, предприниматели открывают парикмахерские, цветочные студии, оказывают маркетинговые услуги, становятся водителями такси.

Фото: Василий Иванов

27,1 млрд рублей — это:

Немногим меньше суммы кредитов, по которым предприниматели Татарстана получили отсрочку, — 22 млрд рублей . Таким образом, реструктуризация займов стала одной из важных мер поддержки МСБ в условиях пандемии.

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Василя Ширшова