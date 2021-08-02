Татарстанские предприниматели с начала 2021 года получили почти 500 млн рублей по нацпроекту

В Татарстане с начала 2021 года бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства 274 льготных микрозайма на общую сумму 454,91 млн рублей. Они получили их по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Наиболее популярным среди татарстанских бизнесменов оказался микрозаем «Перезагрузка» — с начала 2021 года в республике их выдано 218 на общую сумму 412,53 млн рублей. С 1 июня максимальная процентная ставка по нему составляет 5,5% годовых, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.



Для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Татарстана доступны микрофинансовые программы — «Экспортер», для бизнесменов соцсферы — «Социальный предприниматель», для плательщиков налога на профессиональный доход — «Самозанятые», напомнили в ведомстве.

С начала года Фонд поддержки предпринимательства Татарстана выдал самозанятым республики на развитие бизнеса 44 микрозайма на общую сумму 6,3 млн рублей.



Татьяна Демина