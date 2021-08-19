В промзоне Авиастроя вырастет новый жилой район Казани

Микрорайоны вместо промзоны

Новые жилые комплексы могут появиться по улице Михаила Миля в Авиастроительном районе Казани — территорию вдоль железной дороги, где сейчас располагаются промышленная зона и мелкие магазины, хотят разделить на два микрорайона и осваивать в четыре очереди. Общественные обсуждения по поводу проекта, согласно постановлению исполкома, пройдут с 19 августа по 23 сентября.

Площадь проекта планировки составляет 238,27 га. Его границами являются:

с севера — ул. Ижевская;

с северо-востока и востока — ул. Петра Витера;

с юго-востока и юга — ул. Михаила Миля;

с юго-запада и запада — ул. Копылова;

с северо-запада — ул. Дементьева.

Первый микрорайон (М1) будет ограничиваться улицами Дементьева, Михаила Миля и Тэцевская, которую хотят продлить. Основная часть объектов, в том числе школа и детский будет располагаться именно здесь.

А под производственные, коммунально-складские и общественно-деловые, объекты, объекты торговли и общественного питания предусмотрен второй микрорайон (М2). Он ограничен улицами Тэцевская, Дементьева, Петра Витера, Михаила Миля — на территории сейчас располагается промзона.

Долгоиграющая история с торговым центром

Согласно неутвержденному пока проекту, на территории разместятся восемь 15-этажных жилых домов обеспеченных объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Основной список этих объектов довольно стандартный:

дошкольная образовательная организация на 340 мест;

школа на 1224 места;

многоэтажная автостоянка 1094 машиноместа;

торговый комплекс;

поликлиника во встроенных к жилым домам помещениях, которая будет включать офис врача общей практики и кабинет педиатра;

аптеки, приемный пункт химчисток и прачечных, парикмахерская, ремонтная мастерская, фотоуслуги, ателье, отделение банка и т.д.

Отдельно стоит проговорить про торговый комплекс, который по плану располагается на улице Михаила Миля — о планах его постройки сообщалось еще в 2016 году, когда исполком Казани выдал разрешение ООО «ТрейдСквер» на строительство ТРК на месте заброшенных корпусов КМПО. Строительство началось в мае 2017 года и уже к декабрю 2018 года в городе должен был открыться комплекс на 22 гектарах. Он должен состоять из трех объектов — самого торгового комплекса на 190 тыс. кв.м, спортивного центра на 20 тыс. кв.м и аэротрубы с электрокартингом на 7 тыс. кв.м. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 9 млрд рублей.

Однако осенью 2018 года проект был заморожен. В ООО «ТрейдСквер» произошедшее объясняли следующим образом:

— Наша компания считает, что в сложившихся условиях рынка, которые были 2—3 года назад, а также резкого снижения покупательной активности населения и с учетом перспектив его восстановления реализация данного проекта в соответствии с ранее намеченным графиком инвестиций и строительства лишена экономической целесообразности. Кроме того, искусственное форсирование сроков запуска проекта привело бы к крайне низкой заполняемости проекта арендаторами, что негативно сказалось бы на финансовых показателях проекта.

В 2019 году год застройщик дал понять, что не собирается забрасывать объект и планирует вдохнуть в него жизнь, обновив концепцию. За разработку нового проекта торгово-развлекательного комплекса взялась та самая московская компания «М.К.З», на днях опубликовавшая детали своего эскизного предложения. Итоговый облик утвердили в марте 2020 года. Первая очередь строительства должна включить в себя комплекс «Казанские термы», а также культурно-развлекательный комплекс «Ивент-холл». Вторая очередь предполагает строительство торгово-развлекательного комплекса «ТАТА». Изменилось и название: изначальный ТРК «Авиаттика» превратился в «ТАТА парк».

Территорию освоят с условиями

Освоение указанной территории возможно только после обоснования размеров санитарного разрыва от железнодорожных путей по улице Миля, путей пересекающих территорию одного из будущих микрорайонов, а также сокращения санитарно-защитной зоны ООО «УК «Стройконцепт» — они не должны накладываться на участки, где собираются построить дома и образовательные организации.

Если указанные условия будут учтены, что территорию освоят в четыре очереди:

Последовательность следующая:

строительство 1-й и 2-й очередей жилой застройки;



строительство дошкольной образовательной организации на 340 мест, многоуровневого паркинга;

строительство 3-й очереди жилой застройки;



строительство двух магазинов;

строительство 4-й очереди жилой застройки;

строительство общеобразовательной организации на 1224 места, при чем оно возможно возможно после мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны троллейбусного депо №1.

Запланировано и вышеупомянутое продолжение улицы Тэцевская на участке от улицы Дементьева до улицы Воровского). При этом территория троллейбусного депо сохраняется. А после реализации 4-й очереди строительства запланирована реконструкция

развязки на пересечении улиц Фатыха Амирхана, Михаила Миля, Петра Витера.

Дарья Пинегина