Кубок чемпионов. «Салават» сыграет со СКА, «Ак Барс» встретится с «Металлургом»

На проходящем в Казани предсезонном Кубке чемпионов по хоккею сегодня состоится второй игровой день.

Первыми на лед «Татнефть Арены» в 13.00 (по мск) выйдут хоккеисты «Салавата Юлаева», которым предстоит сыграть против петербургского СКА. Питерцы накануне в овертайме обыграли хозяев турнира — казанский «Ак Барс». Уфимцы уступили «Металлургу». При этом «Салават Юлаев» пропустил за игру 6 шайб от соперника.

Вечернюю программу Кубка откроют «Ак Барс» и «Металлург». Их матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Прямые трансляции всех встреч турнира можно посмотреть на телеканале ТНВ либо на «Ак Барс ТВ» в соцсетях казанского клуба.

Подробнее об итогах первого игрового дня Кубка чемпионов читайте в материале «Реального времени».