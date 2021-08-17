В Евросоюзе считают, что «Талибан»* выиграл войну в Афганистане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщили, что Европейский союз признает, что «Талибан»* победил в войне в Афганистане. Однако речи об официальном признании новых властей страны не идет.

Тем не менее Евросоюз готов приступить к диалогу с талибами*, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. В целом отношения с Кабулом будут зависеть от действий новых властей Афганистана, уточнил Боррель.

По его словам, ЕС ставит приоритетом эвакуацию из страны своего персонала. Евросоюз готов оказать поддержку странам региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, пишет ТАСС.

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

Накануне в российском МИД сообщили, что обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий».

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина