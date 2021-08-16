МИД РФ: обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется

Обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», сообщили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана в целях обеспечения безопасности российского посольства в Кабуле. Оно продолжает работать в штатном режиме.

В Министерстве иностранных дел России призвали все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.

Сегодня утром сообщалось, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана. По словам спецпредставителя президента РФ, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, это будет зависеть от их поведения.

Напомним, 15 августа «Талибан»* объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев и граждан Афганистана. В аэропорту Кабула приостановили все коммерческие рейсы, там началась давка.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина