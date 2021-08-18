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Рустам Минниханов прибыл в Казахстан в составе делегации Мишустина

09:16, 18.08.2021
Рустам Минниханов прибыл в Казахстан в составе делегации Мишустина
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан в составе российской делегации во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

В международном аэропорту Нур-Султана Минниханова встретил премьер-министр Аскар Мамин. Сегодня российская делегация посетит Международный финансовый центр, запланировано проведение российско-казахстанских переговоров.

Вчера Минниханов вышел из отпуска и принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проводит вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, и в ряде других совещаний.

ОбществоВласть Татарстан
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