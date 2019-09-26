За последние 2 года татарстано-казахстанский товарооборот превысил 700 миллионов долларов

Татарстано-казахстанский товарооборот за последние 2 года превысил 700 млн долларов. При этом есть потенциал для доведения этого показателя до 1 млрд долларов. Такие цифры озвучил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с акимом Актюбинской области Казахстана Ондасыном Уразалиным в казанском Кремле.

— У предприятий нашей республики есть большой интерес к расширению торгово-экономических и инвестиционных связей в рамках Евразийского экономического союза и развитию общего транспортно-логистического потенциала, — сказал глава Татарстана.

Рустам Минниханов отметил хорошие возможности для развития сотрудничества непосредственно с Актюбинской областью и предложил уделять больше внимания вопросам культуры, науки, образования, спорта и туризма, передает пресс-служба президента РТ.

В свою очередь Ондасын Уразалин выразил заинтересованность в сотрудничестве Актюбинской области с Татарстаном в области геологоразведки и разработки нефтегазовых месторождений, в сфере сельского хозяйства, создания специальных экономических зон, а также развития культурно-образовательных связей.

Напомним, ранее «Татнефть» вошла в пятерку крупнейших российских компаний в Казахстане.