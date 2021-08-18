В России разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных — это много или мало?

В России осенью разыграют по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Мероприятие состоится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи — всего будет 1 тыс. победителей. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». На сайте бонусзаздоровье.рф будет осуществляться розыгрыш призов.

— Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких, — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: government.ru

Выбор победителей будет производиться из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша призов. Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел.

Приз в 100 тыс. рублей за вакцинацию — это:

$1,3 тыс. по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. На эту сумму можно приобрести iPhone 12 на 256 Гб — его цена составляет от 90 до 100 тыс. рублей.

— его цена составляет от 90 до 100 тыс. рублей. Почти в пять раз больше, чем предельная отпускная цена на упаковку из 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак» . Она определена в размере 21 тыс. рублей.

. Она определена в размере 21 тыс. рублей. В 100 раз больше, чем стоимость вакцины от COVID-19 «Спутник V» . Ее стоимость с учетом доставки составляет порядка 900 рублей.

Фото: Максим Платонов

За эти деньги осенью можно съездить на отдых в Турцию в пятизвездочный отель — 14-дневный отдых с перелетом, питанием и проживанием обойдется как раз в 100 тысяч.

— 14-дневный отдых с перелетом, питанием и проживанием обойдется как раз в 100 тысяч. На эти деньги можно купить старый автомобиль Lada — такие объявления можно встретить на «Авито».

— такие объявления можно встретить на «Авито». В 2,3 раза больше, чем средняя зарплата в Казани в 2020 году — она составляла 42,1 тыс. рублей.

— она составляла 42,1 тыс. рублей. В 5 раз больше, чем средний размер пенсии к 2024 году — она должна вырасти до 20 тыс. рублей.

Алексей Нечаев