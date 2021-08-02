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ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины «КовиВак»

16:47, 02.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины «КовиВак»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на упаковку из 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова. Она определена в размере 21 650 рублей.

Эта стоимость соответствует ранее согласованным ценам — 433 рубля за одну дозу, сообщили в ФАС. В ведомстве напомнили, что «КовиВак» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле ФАС России зарегистрировала цены на новые упаковки вакцин «Спутник Лайт и «Спутник V» объемом 50 и 100 доз. Они составили 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно.

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан
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