ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины «КовиВак»

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на упаковку из 50 доз вакцины от коронавируса «КовиВак», разработанной центром им. Чумакова. Она определена в размере 21 650 рублей.

Эта стоимость соответствует ранее согласованным ценам — 433 рубля за одну дозу, сообщили в ФАС. В ведомстве напомнили, что «КовиВак» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле ФАС России зарегистрировала цены на новые упаковки вакцин «Спутник Лайт и «Спутник V» объемом 50 и 100 доз. Они составили 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно.



Татьяна Демина