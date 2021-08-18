На зарплаты татарстанцев в 2021 году можно купить на треть меньше картошки, чем в 2020

Фото: Максим Платонов (архив)

В первой половине текущего года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1 232 кг картофеля, это на 447 кг меньше, чем годом ранее. Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza рассчитала покупательную способность зарплат в картошке. Выяснилось, что за период коронавирусного кризиса она сократилась на 26,6%.

В Татарстане покупательная способность снизилась на 33,6%. В этом году на зарплату жители республики могли приобрести 1 121 кг картошки, в прошлом году — 1 687.

Особенно сильно покупательная способность трудовых доходов в «картофельном эквиваленте» в январе — мае снизилась у жителей Калининградской области (на 53,9%, или на 1,04 т картошки), Республики Алтай (-44,8%, -565 кг), Костромской области (-44%,-668 кг), Чувашии (-43,4%, -651 кг).

Жители только одного региона — Чукотки — смогли позволить покупать чуть больше картофеля (на 6,2%, или на 60 кг).



Как отмечают аналитики, за первые пять месяцев текущего года покупательная способность зарплат в пересчете на один из главных социально значимых продуктов сократилась более чем на четверть. В январе — мае прошлого года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1 679 кг картофеля, говорится в исследовании.

По данным на 14 августа, в Татарстане за неделю вновь снизились цены на продукты, входящие в так называемый «борщевой набор». Больше всего подешевела морковь — на 12,93%, до 58,26 руб/кг. При этом подорожали, хоть и не слишком сильно, говядина, свинина и баранина, сливочное и подсолнечное масло, маргарин, гречка, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта. В республике в июле инфляция составила 0,7%, а с начала года — 5,15%. За месяц непродовольственные товары подорожали на 1,35%, а с начала года — на 6,8%.

