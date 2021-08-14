В Татарстане инфляция в июле составила 0,7%, с начала года — 5,2%

В Татарстане в июле инфляция составила 0,7%, а с начала года — 5,15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Татарстанстата.



Цены на продукты в июле сезонно снизились по сравнению с июнем на 0,3%. Цены выросли на 4,8%. За месяц непродовольственные товары подорожали на 1,35%, а с начала года — на 6,8%.

Услуги в республике подорожали на 0,9%, с начала года — на 3,1%.

Фото: realnoevremya.ru

В июле годовая инфляция в России снизилась на 0,04 процентного пункта (п.п.) — до 6,46%. По прогнозу ЦБ РФ, в 2021 году годовая инфляция составит 5,7—6,2%, а в 2022-м снизится до 4,0—4,5% и в дальнейшем будет находиться в районе 4%.

Маргарита Головатенко