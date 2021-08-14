В Татарстане за неделю вновь снизились цены на продукты «борщевого набора»

В Татарстане за неделю вновь зарегистрировали снижение цен на продукты, входящие в так называемый «борщевой набор». Больше всего подешевела морковь — на 12,93% до 58,26 руб/кг.

Цены на свежую белокочанную капусту снизилась на 8,14% до 40,38 руб/кг, на картофель — на 6,72% до 36,22 руб/кг, на лук — на 0,58% до 31,06 руб/кг.

Помимо этого, за неделю в Татарстане подешевели яблоки, соль, пшеничная мука, печенье, сахар-песок, куриные яйца (упаковка 10 штук). Снижение цен зафиксировано на жирный творог, сметану, сосиски и сардельки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подорожали в республике, хоть и незначительно (от 0,01 до 0,3%), говядина, свинина и баранина. Выросли цены на сливочное и подсолнечное масло, маргарин, гречку, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и на некоторое другие основные продовольственные товар.

Такие данные приводит Татарстанстат на 9 августа. Средние цены на продукты питания представлены в сравнении со 2 августа.

Напомним, в Татарстане за период с 27 июля по 2 августа снизились цены на морковь, картофель и лук. Однако стоимость свежей белокочанной капусты выросла.



Татьяна Демина