Новости общества

15:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Инфекционист: новый штамм коронавируса может появиться осенью

14:14, 15.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Инфекционист: новый штамм коронавируса может появиться осенью
Фото: Максим Платонов

Новые мутации коронавируса могут появиться осенью. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она «подняла голову» и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», — сказал он.

Отмечается, что к декабрю ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Весной все будет зависеть от нового штамма, уточнил специалист.

Ученым необходимо следить за появлением новых штаммов коронавируса и вовремя обновлять вакцины. Такое мнение выразил недавно академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:50
    Обновлять вакцины.? Они что уже произведены, исследованы, или это уже не важно, сразу можно на людях испытывать, что и происходит
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также