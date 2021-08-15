Инфекционист: новый штамм коронавируса может появиться осенью

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Новые мутации коронавируса могут появиться осенью. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она «подняла голову» и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», — сказал он.

Отмечается, что к декабрю ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Весной все будет зависеть от нового штамма, уточнил специалист.

Ученым необходимо следить за появлением новых штаммов коронавируса и вовремя обновлять вакцины. Такое мнение выразил недавно академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Алексей Нечаев