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В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 7 350 человек

12:49, 17.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 7 350 человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 7 350 жителей республики. За весь период от коронавируса вакцинировались 929 177 человек.

Второй компонент вакцины получили уже 746 146 человек, сообщили в Минздраве республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19. Всего на 16 августа в республике зарегистрирован 24 781 случай заражения коронавирусом.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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