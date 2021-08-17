В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 7 350 человек

В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 7 350 жителей республики. За весь период от коронавируса вакцинировались 929 177 человек.

Второй компонент вакцины получили уже 746 146 человек, сообщили в Минздраве республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19. Всего на 16 августа в республике зарегистрирован 24 781 случай заражения коронавирусом.



Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».