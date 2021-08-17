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В Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе

11:31, 17.08.2021
В Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе
Фото: мэрия Казани

В Казань прибыли новые автобусы на газомоторном топливе. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Около 30 низкопольных автобусов менее шумные и более экологичные, добавили в исполкоме. Подробнее о них пообещали рассказать чуть позже.

Фото: мэрия Казани

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани. На момент публикации ответ не был получен.

В июле в Казани появился новый транспорт — электробусы. Сейчас новый вид транспорта тестируют на дорогах. В таком режиме электробус курсирует по троллейбусному маршруту №3, от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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