Новости общества

13:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане выявили 46 новых заболевших COVID-19

11:41, 17.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 46 новых заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19. Таким образом, число выявленных заболевших в республике за весь период пандемии достигло 24 781 человека.

За сутки выздоровели 46 человек. За весь период выздоровели 21 845 человек.

От болезни умерли 656 татарстанцев.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также