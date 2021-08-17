В Татарстане выявили 46 новых заболевших COVID-19
В Татарстане выявили 46 новых случаев COVID-19. Таким образом, число выявленных заболевших в республике за весь период пандемии достигло 24 781 человека.
За сутки выздоровели 46 человек. За весь период выздоровели 21 845 человек.
От болезни умерли 656 татарстанцев.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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