В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»

Фото: скриншот / nord-stream 2

Если в новом правительстве ФРГ будет доминировать партия «Зеленых», проект газопровода «Северный поток — 2» может сорваться. Последствием такого шага может быть конец Германии как развитой промышленной державы. Такое мнение выразил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью газете «Известия».



Фото: gazprom.ru

— Непродуманный отказ канцлера Меркель от мирного использования ядерной энергетики привел к тому, что в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли. Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой «Северный поток — 2» стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия, — считает политик.

В конце июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что на сегодняшний день «Северный поток — 2» завершен на 99%. Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода.

Татьяна Леухина