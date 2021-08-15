В столице Афганистана началось наступление талибов

Члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет.

По данным агентства Reuters, талибы окружили Кабул и начали входить в него. Сообщалось о звуках стрельбы на окраине города. Боевики же отметили, что не объявляли о прекращении огня, пишет ТАСС.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что движение хочет избежать жертв среди гражданского населения. «Мы дадим право безопасного проезда каждому, кто захочет покинуть столицу Кабул, мы призываем женщин отправиться в безопасные места в столице», — написал он в Twitter.

Глава МВД Афганистана в эфире одного из местных телеканалов заявил, что штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно.

В российском МИД сообщили, что следят за развитием событий в Афганистане и взаимодействуют в этом вопросе с посольством в Кабуле.

На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «Талибан»* немедленно прекратить наступление в Афганистане и приступить к честным переговорам. По его словам, захват власти военным путем откроет два варианта — гражданскую войну или изоляцию страны. Генсек ООН констатировал, что нынешняя ситуация выходит из-под контроля.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина