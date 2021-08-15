СМИ: Президент Афганистана согласился уйти в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он объяснил свое решение тем, что «боевые действия в Кабуле невозможны», рассказал собеседника агентства.

Ранее сообщалось, что Гани еще не сложил полномочия главы государств. Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет. По данным агентства Reuters, талибы окружили Кабул и начали входить в него. Сообщалось о звуках стрельбы на окраине города. Боевики же отметили, что не объявляли о прекращении огня.

Также отмечалось, что в Кабуле разворачивают подразделения сил специального назначения для обеспечения безопасности столицы.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Алексей Нечаев