В Кабуле для обеспечения безопасности разворачивают спецназ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Кабуле разворачивают подразделения сил специального назначения для обеспечения безопасности столицы. Об этом сообщил МВД государства на своей официальной странице в Twitter.

«Уважаемые жители Кабула! В связи с заявлением талибов о том, что они не войдут в город Кабул, в районах столицы развернуты специальные полицейские подразделения, которые получили указания принять меры по противодействию оппортунистов и обидчиков, — говорится в заявлении МВД.

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... — Ministry of Interior Affairs- Afghanistan (@moiafghanistan) August 15, 2021

Некоторое время назад президент Афганистана Ашраф Гани провел телефонный разговор с представителями служб безопасности о поддержании безопасности жителей Кабула.

«Я приказал силам безопасности... гарантировать безопасность всех наших сограждан. Это наша ответственность, и мы будем делать это по возможности наилучшим образом. К любому, кто думает о том, чтобы посеять хаос или устроить грабежи, будет применена сила», — сказал он



Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет. Глава МВД Афганистана в эфире одного из местных телеканалов заявил, что штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Алексей Нечаев